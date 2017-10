Usa, senatore repubblicano lascia: "Non sarò complice di Trump"

Monta la fronda nei confronti di Donald Trump. Un altro senatore attacca frontalmente il presidente annunciando che non si ricandiderà nelle elezioni di midterm del 2018. "Ci sono momenti in cui uno deve rischiare la carriera per i principi", ha esordito Jeff Flake. "Mi alzo per dire 'è troppo'. Col nostro silenzio e la nostra inazione disonoriamo i nostri principi, io non sarò complice o zitto".