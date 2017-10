Usa, senatore repubblicano Corker: Trump avventato, incita a guerra

Il presidente Usa Donald Trump tratta il suo incarico come se fosse "un reality show", con minacce avventate verso altri Paesi che potrebbero mettere gli Usa "sulla strada verso la terza guerra mondiale". Ne è convinto il senatore repubblicano Bon Corker, protagonista di un acceso scontro via Twitter con Trump. Coker si dice preoccupato in quanto il presidente "si comporta come se stesse facendo The Apprentice o qualcosa del genere".