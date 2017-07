Usa, Senato boccia disegno di legge per mini-revoca Obamacare | Trump: la legge imploderà

C'è anche il voto del senatore John McCain tra i "no" repubblicani che hanno contribuito alla bocciatura del testo sulla cosiddetta "revoca smilza" dell'Obamacare, il tentativo estremo di mantenere la promessa del "revocare e sostituire" la riforma Sanitaria così come indicato dal presidente Donald Trump.



Invece si è nuovamente infranto contro un muro di 51 voti contrari, 49 i favorevoli, in una votazione protrattasi nella notte. McCain nei giorni scorsi aveva interrotto la sua convalescenza dopo la diagnosi di tumore al cervello per tornare in aula al Senato e votare il via libera alla ripresa dell'iter per intervenire su Obamacare. Al suo "No" questa notte si uniscono quello della senatrice repubblicana dell'Alaska Lisa Murkowski e la repubblicana Susan Collins del Maine.



Uno schiaffo per Trump che aveva energicamente spronato i repubblicani a "mantenere la promessa fatta agli americani", anche in un intervento alla nazione nei giorni scorsi dai toni particolarmente duri. Fino a qualche ora fa con l'ultimo tweet di incoraggiamento: "Go republican senators, Go!".