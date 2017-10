Usa, Senato approva budget: verso taglio delle tasse voluto da Trump

La riforma delle tasse voluta dal presidente americano, Donald Trump, compie un passo in avanti: il Senato ha infatti approvato il budget 2018, offrendo ai repubblicani la possibilità di sbloccare procedure speciali per consentire l'approvazione della manovra senza l'appoggio dei democratici. Il budget è stato approvato con 51 voti a favore e 49 contrari. "E' un passo importante per progredire su crescita e lavoro", ha commentato Trump.