Usa, segretario di Stato Tillerson: nostra priorità sconfiggere Isis

La priorità degli Stati Uniti è sconfiggere l'Isis. Lo afferma il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, in un'intervista alla Cbs. Rispondendo a chi gli chiedeva se fosse possibile un maggiore coinvolgimento americano in Siria, Tillerson risponde: "Una volta che la minaccia dell'Isis è ridotta o eliminata, possiamo girare la nostra attenzione direttamente a stabilizzare la situazione in Siria".