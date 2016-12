Trump: "Tillerson esperto nel trattare con ogni tipo governo" - "La cosa che mi piace di più di Rex Tillerson è che ha una vasta esperienza nel trattare con successo con ogni tipo di governo straniero", ha twittato Trump, affermando di aver scelto come segretario di Stato "uno dei veri grandi business leader del mondo".



Tillerson: "Onorato dalla nomina" - "Sono onorato dalla nomina del presidente eletto Trump e condivido la sua visione per ristabilire la credibilità delle relazioni estere degli Stati Uniti e per far progredire la sicurezza nazionale del nostro Paese", ha affermato Tillerson. "Dobbiamo concentrarci sul rafforzamento delle nostre alleanze, perseguendo interessi nazionali condivisi e potenziando la forza, sicurezza e sovranità degli Stati Uniti", ha aggiunto.



L'ex governatore del Texas sarà segretario all'Energia - Scelto da Trump anche il nuovo segretario all'Energia: sarà l'ex governatore del Texas (dal 2000 al 2015), veterano dell'Aviazione americana ed ex candidato alla Casa Bianca, Rick Perry, secondo alcuni media locali come Nbc e Cbs. Perry, 66 anni, ha corso alle ultime primarie repubblicane contro Trump e aveva definito l'attuale presidente eletto un "cancro per il conservatorismo". Dopo essersi ritirato dalla corsa presidenziale per le scarse prospettive di vittoria date dai sondaggi, Perry aveva offerto il suo appoggio al senatore Ted Cruz, ma alla fine, quando la vittoria di Trump si è resa inevitabile, ha deciso di salire sul carro del magnate newyorkese.



Putin pronto a incontrare Trump - Vladimir Putin dice intanto di essere pronto in qualsiasi momento a incontrare Donald Trump. In un'intervista al canale tv Nippon e al giornale giapponese Yomiuri Shimbun, pubblicata anche sul sito ufficiale del Cremlino, il presidente dichiara: "Per quanto riguarda gli incontri, mi pare che bisogna dare al presidente eletto americano almeno la possibilità di formare l'amministrazione, di entrare in carica, e poi ne parleremo".



"Il presidente eletto americano - continua - si è detto pubblicamente a favore della normalizzazione dei rapporti russo-americani. Non possiamo non sostenerlo. Noi naturalmente siamo a favore di questo e, come ho già detto pubblicamente, capiamo che sarà un compito difficile tenendo conto del livello di degrado in cui si trovano adesso i rapporti russo-americani, ma noi siamo pronti a fare la nostra parte del percorso". Il leader del Cremlino ha però aggiunto che "bisogna capire come" Trump intenda "realizzare la sua tesi" di "fare gli Usa di nuovo grandi. Speriamo che non ci siano problemi per lo sviluppo della nostra cooperazione".