17 maggio 2015 Usa, scoprono di essere sorelle durante un corso di scrittura all'Università Lizzy e Katy sono state adottate appena nate da due famiglie. La scoperta, fatta durante le presentazioni tra i banchi di scuola, ha fatto il giro del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:21 - Hanno scoperto di essere sorelle a un corso di scrittura alla Columbia University, in America: è la sorprendente storia di Lizzy Valverde e Katy Olson. La madre naturale, quando era ancora minorenne, le diede in adozione appena nate, furono adottate da due famiglie, una del New Jersey e l'altra della Florida. Entrambe poi hanno deciso di spostarsi a New York per studiare, dove poco tempo fa si sono incontrate e hanno fatto la scoperta.

Le due hanno capito di essere sorelle durante le presentazioni al corso. Lizzy si laureerà lunedì. Alla cerimonia saranno presenti Katy e la loro madre naturale Leslie Parker. La storia ha fatto il giro dell'America. Anche il New York Times ne ha parlato.