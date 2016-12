Usa, scontro tra un F-16 e un Cessna: 2 morti

Due persone sono morte nell'incidente in volo tra il loro aereo Cessna C150 e un caccia F-16 della US Air Force, il cui pilota è riuscito a mettersi in salvo azionando il seggiolino eiettabile pochi istanti prima della collisione. Lo scontro è avvenuto nei cieli della South Carolina ad una quindicina di chilometri da Charleston. I rottami dei due velivoli sono caduti su una vasta zona. Lo scontro ha innescato una potente esplosione.