Usa, scontro tra scuolabus e autobus a Baltimora: almeno 6 morti e diversi feriti

È di sei morti il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un autobus avvenuto a Baltimora, sulla costa orientale degli Stati Uniti. Stando a quanto riportato dal The Baltimore Sun, ci sarebbero anche diversi feriti. La polizia ha fatto sapere che nell'incidente sono rimasti coinvolti diversi pendolari che viaggiavano sul bus di linea, mentre su quello della scuola per fortuna non c'erano studenti.