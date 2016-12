Usa, scontro tra F-16 e Cessna

Collisione in volo tra un caccia F-16 e un piccolo velivolo Cessna C150 nei cieli della South Carolina, nei pressi di Charleston. Lo riferisce la Abc News citando fonti della Federal Aviation Administration (Faa). Il pilota del caccia si sarebbe messo in salvo azionando il seggiolino eiettabile, mentre non ci sono informazioni sulla sorte delle persone a bordo del Cessna.