Usa, scontro 2 elicotteri marines

Due elicotteri dei marines con dodici militari a bordo si sono scontrati in volo, al largo delle coste delle Hawaii. I due velivoli, riferisce la Nbc, erano impegnati in una missione di addestramento notturno al momento dell'incidente. La Guardia costiera ha individuato alcuni detriti in fiamme degli elicotteri, ma non c'è nessuna traccia di sopravvissuti. La collisione è avvenuta a nord di Honolulu.