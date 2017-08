Usa, scontri a Seattle fra manifestanti pro e contro Trump

Scontri a Seattle fra dimostranti pro-Trump e contro-manifestanti, impegnati un una marcia della "Solidarietà contro l'odio". La polizia è stata costretta a intervenire con spray al peperoncino. La manifestazione a favore del presidente americano era in programma da tempo, ma dopo gli incidenti di Charlottesville, in Virginia, sono scesi in piazza anche gruppi anti-fascisti.