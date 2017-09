Usa, scontri a Berkeley tra nazionalisti e oppositori: 4 arresti

Almeno quattro persone sono state arrestate dalla polizia durante una manifestazione organizzata all'Università di Berkeley, in California, da un gruppo conservatore di estrema destra. La protesta ha dato vita a una contromanifestazione si è confrontata a suon di slogan con gli organizzatori del corteo. In manette un'attivista di sinistra, accusata di schiamazzi e resistenza, e tre uomini per possesso di armi non consentite e rissa.