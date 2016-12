28 aprile 2015 Usa, scontri a Baltimora: 15 agenti feriti Obama: Violenza senza senso, niente scuse Ancora proteste per la morte di Freddie Gray, deceduto dopo l'arresto da parte della polizia. Dichiarato lo stato d'emergenza, 27 arresti Tweet google 0 Invia ad un amico

19:01 - Non si placano le tensioni a Baltimora, dove in migliaia sono scesi in piazza per manifestare contro la polizia per la morte dell'afroamericano Freddie Gray, deceduto dopo l'arresto. Durante gli scontri sono rimasti feriti 15 poliziotti mentre 27 sono stati gli arresti. Dichiarato lo stato di emergenza, la polizia minaccia di usare gas lacrimogeni se la situazione dovesse peggiorare. Obama: "Nessuna scusa per violenza senza senso".

Il presidente Usa ha chiesto inoltre "trasparenza sulle responsabilità" che sono dietro alla morte del giovane afroamericano.



Il capo della polizia ha reso noto che alcuni poliziotti feriti hanno le ossa rotte mentre un agente è privo di conoscenza. Durante i funerali la tensione che ha caratterizzato gli ultimi due giorni si era allentata. Poi i toni si sono riaccesi nei pressi di un liceo, da dove un gruppo di giovani ha iniziato a lanciare oggetti, inclusi bottiglie e sassi, contro gli agenti in tenuta antisommossa. Gli inviti alla calma e a disperdersi sono caduti nel vuoto.



Il sindaco di Baltimora Stephanie Rawlings-Blake ha dichiarato il coprifuoco in città nella speranza di evitare una nuova Ferguson e un'ulteriore escalation dei tumulti. Coprifuoco quindi a partire dalle 10 di martedì mattina fino alle 5 del mattino di mercoledì. La polizia parla di "violenze e saccheggi senza precedenti".



Gray è morto la scorsa settimana per ferite letali alla spina dorsale dopo l'arresto. Il caso ha rialimentato le polemiche sulle pratiche della polizia nei confronti degli afroamericani, dopo i casi Michael Brown ed Eric Gardner.

Stato d'emergenza in città - Il governatore dl Maryland ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha disposto lo spiegamento della Guardia Nazionale in risposta agli scontri. La violenza è esplosa da ore per le strade della città.