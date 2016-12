Usa, sciopero in maggiori scali

I lavoratori di sette degli aeroporti più importanti degli Stati Uniti scenderanno in sciopero a partire dalla mezzanotte di New York (le 6 di giovedì in Italia) per protestare contro i bassi salari e le minacce sulla sindacalizzazione. Lo sciopero riguarda almeno 2mila lavoratori degli scali di Jfk, LaGuardia e Newark Liberty a New York, Chicago O'Hare, Boston, Filadelfia e Fort Lauderdale in Florida.