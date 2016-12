Usa, scatta un nuovo allarme per terroristi travestiti da poliziotti

Negli Stati Uniti scatta un nuovo allarme terrorismo , proprio alla vigilia dell' arrivo del Papa . Secondo un documento del Pennsylvania State Police's Criminal Intelligence Center ottenuto dal network Nbc, le forze dell'ordine temono che terroristi possano travestirsi da agenti di polizia e vigili del fuoco per lanciare attentati nel Paese. Utilizzando documenti falsi, inoltre, potrebbero entrare in aree riservate.

Gli Stati Uniti sono vulnerabili perché i terroristi possono acquistare facilmente tutto il necessario per il travestimento. "Un'ampia gamma di prodotti, come abbigliamento, armi e attrezzature tecniche, sono disponibili su internet per tutti, senza particolari controlli", si legge nel documento. Le forze dell'ordine invitano le autorità a tenere alta la guardia e a verificare uniformi e accrediti, veicoli di emergenza sovraccarichi o in aree non autorizzate senza una spiegazione.