Usa, scandalo email: la Clinton risponderà per iscritto a giudice

Un giudice federale a Washington ha disposto che la ex segretario di Stato e attuale candidata democratica alla presidenza Hillary Clinton risponda per iscritto a domande sull'utilizzo di server e indirizzo di posta elettronica durante il suo mandato al dipartimento di Stato che un gruppo di area conservatrice ha chiesto di poter porre. Il giudice ha però negato una nuova deposizione sotto giuramento per la Clinton.