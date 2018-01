Usa, scandalo a Baltimora: paziente lasciata in strada al freddo

Scandalo sanità negli Usa, precisamente a Baltimora. Una paziente dimessa dall'University of Maryland Medical Center è stata letteralmente lasciata per strada al freddo con indosso soltanto il camice da ospedale. Scene riprese in un video diventato virale su internet, che ha scatenato un putiferio. La donna non aveva copertura medico-assicurativa. Le immagini mostrano una donna afroamericana dimessa dalla clinica in stato confusionale.

Braccialetti dell'ospedale al polso, ai piedi soltanto i calzini, e un camice. Niente di più. A riprendere il fatto è stato Imanu Baraka, psicoterapeuta della città del Maryland: "Non credevo ai miei occhi - ha raccontato - Non avevo altra scelta che dare una voce a questa giovane". Della donna si sa solo che ha 22 anni e soffre di problemi mentali.



Il presidente e amministratore delegato dell'ospedale di Baltimora si è scusato per l'accaduto, definendolo un incidente isolato: "Ci assumiamo la piena responsabilita' per questo fallimento", ha detto il dottor Mohan Suntha ammettendo la mancanza di "umanità e compassione" al momento delle dimissioni.



La vicenda riapre la questione dell'assistenza medica a chi non può permettersi un'assicurazione sanitaria o di pagare le spese negli Usa. Una legge del 1986 proibisce al pronto soccorso di negare i servizi ospedalieri anche se i pazienti non possono pagare. A Los Angeles, il Goog Samaritan Hospital ha dovuto pagare un risarcimento di 450.000 dollari per chiudere un procedimento che lo accusava di aver scaricato un senzatetto per strada nel 2014 dopo essere stato curato per un infortunio al piede.