Usa, sbanca la lotteria con un biglietto last minute: vince 447 milioni di dollari

La sestina vincente è stata giocata a Sun City in un drugstore locale pochi minuti prima della chiusura del concorso. Il responso è stato immediato. Al vincitore è andato un Jackpot di quasi 480milioni di euro.



È ora caccia al giocatore che è ancora anonimo, ma che gli esperti sono pronti a rintracciare grazie alle tracce che sicuramente lascerà. Il novello Paperone dovrà intanto scegliere come ritirare la vincita, se convertirla in mensilità oppure in una unica soluzione, e dovrà fare i conti con le tasse, salatissime e riscontrabili sulle dichiarazioni dei redditi.



È la decima vittoria di sempre dopo ben 19 fumate nere. Adesso il gioco riparte dalla quota modesta, si fa per dire, di 40milioni di dollari. La dea bendata farà il resto.