Usa, Sarah Palin appoggia Trump

Sarah Palin, ex governatrice dell'Alasaka ed ex candidata alla vicepresidenza Usa nel 2008, scende in campo nella campagna elettorale per le presidenziali e dichiara il suo appoggio a Donald Trump. Un endorsement importante quello della Palin, che potrebbe portare dalla parte del tycoon newyorchese una parte degli elettori vicini al movimento dei Tea Party antitasse, finora scettica nei confronti di Trump.