Usa, Sarah Ferguson in Tv per vendere frullatori per perdere peso

Appare in splendida forma, dopo aver vinto la sua personale battaglia con i chili in più. E sfrutta la sua mise e la sua disinvoltura davanti alle telecamere per vendere agli americani un frullatore da 60 dollari in grado di preparare frullati e succhi così salutisti da far perdere peso. Torna sotto le luci della ribalta Sarah Ferguson: la 55enne duchessa di York, ex moglie del principe Andrea ed ex nuora della Regina Elisabetta II d'Inghilterra, è stata assoldata per le televendite dal canale commerciale Qvc, negli Stati Uniti.

"Un nuovo lavoro per Sarah Ferguson: la venditrice", titola scandalizzata la scandalistica stampa britannica. Eppure, lei, l'ex moglie del principe Andrea, alla quale uno scandalo sessuale costò molto caro, fa spallucce e tira dritto nella sua nuova strada professionale. Anzi, fa di più: con un tweet dà appuntamento ai suoi fan, perché non perdano la sua telepromozione.

Spigliata, ironica appare in Tv a mezzanotte nelle case americane, bucando il video, da teleimbonitrice navigata, conducendo la televendita dal piccolo studio del quartier generale della QVC, a West Chester, in Pennsylvania.

E attraverso la stampa locale, la duchessa Sarah ringrazia il popolo americano per aver dato a una madre di due figlie una seconda chance: "Gli americani sono sempre stati buoni come me - ha più volte dichiarato - Mi hanno aiutato a riconquistare fiducia".

In precedenza l'ex moglie del principe Andrea era comparsa sempre sugli schermi statunitensi per vendere attrezzi e metodi per perdere peso, lei che ha combattuto per anni con i chili in eccesso. Ora, riconquistata una splendida forma, tra spremiagrumi e frullatori, appare perfettamente a suo agio in una pseudocucina a fare dimostrazioni della bontà dei suoi succhi e frullati.

Tra le preparazioni meglio riuscite c'è un frullato consigliato a colazione, contenente buccia di limone, pepe di Cayenna, zenzero e ananas da unire a un caffè freddo con panna montata. Per un buon inizio di giornata, con le calorie contate.