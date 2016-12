Usa: sanzioni a Russia restano

"Le conclusioni del G7 sono chiare". Così, dopo l'incontro tra Putin e Renzi, fonti della Casa Bianca hanno ricordato l'impegno dei leader dei sette grandi "per mantenere le attuali sanzioni" verso la Russia. E il ritorno al "business as usual" con Mosca "non sarà possibile" fino a che gli accordi di Minsk non saranno pienamente rispettati.