Usa, Sanders "vede la sconfitta" e inizia a ridurre lo staff

Il candidato per la nomination democratica Bernie Sanders riduce notevolmente lo staff della sua campagna elettorale e "manda a casa" centinaia di persone dai quartier generali di diversi Stati. La decisione è stata annunciata dallo stesso senatore del Vermont e da più parti viene letta come un segnale che lo sfidante di Hillary Clinton si rende conto che, a questo punto, le possibilità di continuare la sfida per la nomination sono pressoché nulle.