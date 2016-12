Usa,Sanders in testa caucus Alaska

Il candidato per la nomination democratica Bernie Sanders ha vinto i caucus, assemblee di elettori, in Alaska secondo le proiezioni della Cnn. In Alaska, quando il 38% dei voti è stato scrutinato, il senatore del Vermont è in testa con il 78,7% mentre Hillary Clinton è al 21,3%. Nello Stato di Washington, con lo scrutinio al 15% dei voti, Sanders ha l'81,6% delle preferenze rispetto al 18,4% di Hillary.