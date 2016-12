Usa, salva cane nell'auto sotto il sole ma sfonda il finestrino: arrestato

Arrestato per aver salvato un cane: questa la strana vicenda che ha per protagonista Michael Hammons, veterano dell'esercito statunitense. Per salvare l'animale, rimasto chiuso in un'automobile parcheggiata al sole, Hammons ha infatti sfondato il finestrino. La legge della Georgia, però, consente di farlo solo quando a essere intrappolati sono dei bambini. Dopo il fermo le autorità hanno comunque fatto cadere le accuse.

Il proprietario del cane si era recato in alcuni negozi e aveva lasciato l'animale dentro la sua Ford Mustang. Alcuni passanti avevano allertato la polizia per liberarlo, ma il veterano non ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine. Hammons era stato quindi arrestato per violazione di proprietà privata.



La vicenda, però, ha avuto un doppio lieto fine: con il consenso del proprietario, che è stato citato per aver lasciato il cane al caldo nella macchina, le accuse contro il veterano sono poi cadute. Il finestrino della macchina, invece, sarà riparato gratuitamente da una concessionaria Ford locale.