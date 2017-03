Usa, rubato pc con dati sensibili per la sicurezza della Trump Tower

Un computer portatile contenente informazioni sensibili è stato rubato a Brooklyn, New York, dalla vettura di un agente del Secret Service, l'unità che vigila sulla sicurezza del presidente americano. Fonti di polizia hanno precisato che il computer contiene informazioni riguardanti le indagini sulle email di Hillary Clinton e altri documenti "sensibili", tra cui le procedure di evacuazione in caso di un'emergenza nella Trump Tower.

Secondo quanto riferito alla Cnn da fonti della sicurezza di New York, il computer è criptato.



Ma non è l'unica "falla" per ciò che riguarda la sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Il Secret Service, il servizio di sicurezza che protegge tra l'altro anche la Casa Bianca, ha infatti confermato che un intruso lo scorso 10 marzo ha scavalcato la recinzione della residenza presidenziale a Washington rimanendo nel perimetro protetto per 16 minuti prima di essere fermato. L'uomo non ha mai avuto accesso alla Casa Bianca ma si è addentrato nel prato circostante l'edificio.