Usa, rubati più di 300 iPhoneX: bottino da 330mila euro

TUTTI PAZZI PER IL NUOVO MELAFONINO iPhoneX, arriva nei negozi lo "smartphone del futuro" di casa Apple

E' disponibile in 55 Paesi, inclusa l'Italia. Il prezzo va dai 1189 ai 1359 euro. Molti lo avevano preordinato online, in tantissimi sono accorsi agli Apple Store al momento del lancio per acquistarlo