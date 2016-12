Usa, Romney: "Voterò Cruz"

Il repubblicano Mitt Romney ha deciso di optare per Ted Cruz nei caucus nello Utah, la Stato in cui vota l'ex candidato del Grand Old Party (Gop) che corse contro Barack Obama per la Casa Bianca nel 2012. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook. Secondo Romney, votare per John Kasich - l'altro sfidante di Donald Trump - come candidato Gop "rende estremamente possibile che il 'trumpismo' prevalga".