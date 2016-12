Usa,rivali Trump:"Con lui se vince"

Almeno per il momento la sfida per la nomination repubblicana alla Casa Bianca resta a quattro. Oltre al favorito Donald Trump e al suo rivale più accreditato, Ted Cruz, restano in corsa sia Marco Rubio sia John Kasich. Durante l'ultimo dibattito televisivo, Cruz, Rubio e Kasich si sono detti pronti a sostenere il tycoon, ma solo dopo una sua eventuale vittoria alle Primarie del Gop.