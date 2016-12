Usa, ritrovati in un freezer i corpi di due ragazzini di 11 e 14 anni

09:03 - Orrore a Detroit: i corpi di due ragazzini, un maschio e una femmina, di 11 e 14 anni, morti da circa un anno, sono stati ritrovati nel freezer dell'abitazione dove vive la loro mamma e due loro fratellini. La donna, identificata come Mitchelle Blair, di 35 anni, è stata a lungo interrogata anche se finora contro di lei non è stata formulata alcuna accusa formale.

Detroit, due bambini trovati nel freezer di Isabella Josca

I corpi dei due ragazzini, un maschietto di 11 anni e una femminuccia di 14, sono stati trovati per caso da un ufficiale incaricato di eseguire lo sfratto della donna per il mancato pagamento dell'affitto.



Gli altri due figli, che hanno 11 e 17 anni, sono frattanto stati interrogati dalla polizia e ancora non è chiaro se fossero al corrente che i corpi dei loro fratellini erano conservati nel freezer della casa. Come non è chiaro come siano morti i due ragazzini. Per avere indicazioni bisognerà attendere il responso dell'autopsia.