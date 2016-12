Usa: ritrovati i resti di un bimbo di 11 anni rapito nel 1989

I resti di Jacob Wetterling, il bambino rapito nel 1989 all'età di 11 anni, sono stati ritrovati. Wetterling è stato rapito mentre era in bicicletta con il fratello e un amico. Per il suo rapimento non è mai stato arrestato nessuno. Ma lo scorso anno le autorità hanno riaperto il caso e, esaminando il materiale, sono arrivate a Danny Heinrich il quale ha negato un suo coinvolgimento nel caso e non è stato ancora accusato.