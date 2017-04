Usa, riscossa democratica potrebbe partire dalla Georgia

La riscossa dei democratici dopo le presidenziali potrebbe partire dalla repubblicana Georgia. In uno dei distretti, nei sobborghi di Atlanta, in mano al Grand Old Party dal 1979, dove si votava per rimpiazzare il seggio della Camera dei rappresentanti lasciato vuoto dal nuovo ministro del lavoro Tom Price, è infatti in testa negli exit poll l'outsider democratico Jon Ossoff. Il voto è visto come un test dopoi primi 3 mesi di presidenza Trump.