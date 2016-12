Usa, rischio attacchi imminenti ad americani in Arabia Saudita

Gli Stati Uniti hanno allertato i cittadini americani in Arabia Saudita e in particolare a Gedda per una "minaccia potenziale imminente". In una nota, apparsa sul sito della missione diplomatica Usa, si parla di rischio nelle zone "frequentate da occidentali, come mercati, ristoranti e centri commerciali". L'invito ai connazionali è ad essere vigilanti su quanto avviene attorno a loro e limitare i viaggi non essenziali all'interno del Paese.