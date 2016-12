Usa, riceve 700 dollari di mancia: il fattorino 22enne scoppia a piangere

Come ogni giorno ha consegnato a domicilio delle pizze. Ma questa volta ha ricevuto in cambio una mancia indimenticabile: ben 700 dollari, pari a 643 euro. E per ringraziare i benefattori, membri della comunità religiosa Life Church Point dell'Ohio, negli Usa, ha registrato un video. "Grazie, mi avete cambiato la vita", ha detto in lacrime Jeff Louis, 22enne che da tempo combatte contro la tossicodipendenza.