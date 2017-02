Usa, riammesso iraniano respinto da provvedimenti di Trump

La volontà di Vayeghan era quella di ricongiungersi alla mogile che già da qualche mese si trova negli Stati Uniti per fare visita al figlio che non vedeva da 12 anni. Il figlio della coppia infatti è un cittadino americano e lavora come infermiere a Fort Wayne.



A permettere che la vicenda si risolvesse nel migliore dei modi è stato il giudice federale Dolly M. Gee, che, dopo aver verificato che Vayeghan fosse in possesso di un regolare visto e di una green card, ha stabilito che il suo respingimento era da considerarsi contro la costituzione.



Il lieto fine della storia è stato sottolineato dall'accoglienza riservata all'uomo al suo arrivo all'aeroporto di Los Angeles, dove non c'erano solo il fratello e la nipote, ma persino il sindaco della città e dei supporter che scandivano sloga come "Benvenuto Ali" e "Questa terra è la tua terra".