Usa, revocato divieto di ingresso a rifugiati da 11 Paesi

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato la revoca del divieto di ingresso ai rifugiati provenienti da 11 Stati "ad alto rischio". Lo ha comunicato il dipartimento per la Sicurezza nazionale in una nota. Non è stato rivelato l'elenco dei Paesi interessati, ma secondo le indicazioni delle agenzie per i rifugiati sarebbero l'Egitto, l'Iran, l'Iraq, la Libia, il Mali, la Corea del Nord, la Somalia, il Sud Sudan, Sudan, Siria e Yemen.