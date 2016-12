Usa, Repubblicani: raid in Libia

I candidati alle primarie del Partito Repubblicano dicono sì a un intervento in Libia contro l'Isis. Jeb Bush chiede nuovi raid "in concerto con gli alleati arabi ed europei" mentre Marco Rubio parla della necessità di azioni aeree e "di terra guidate dagli Usa". Per Donald Trump, invece, è necessario "prendere il controllo del petrolio per togliere potere all'Isis". Per Ted Cruz servono "bombardamenti a tappeto".