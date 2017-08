Usa, repubblicani non mollano: nuovo testo per abolire Obamacare

I senatori repubblicani in Senato non mollano e puntano a un nuovo tentativo per abolire l'Obamacare: un piccolo gruppo di parlamentari è al lavoro per scrivere un progetto di legge che possa ottenere la maggioranza necessaria per essere approvato. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali il presidente Donald Trump ha incontrato nelle ultime ore tre senatori con i quali si è confrontato sul possibile nuovo testo.