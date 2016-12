Usa, repubblicani in rivolta: "Tagliare fondi a campagna di Trump"

Oltre 70 importanti esponenti repubblicani hanno firmato una lettera per chiedere che il partito tagli i fondi alla campagna del candidato Donald Trump e indirizzi risorse, piuttosto, alle elezioni per il Congresso. "Crediamo che la sua attitudine a dividere, la sua sventatezza, incompetenza, il suo livello di impopolarità senza precedenti, minaccino di trasformare questa elezione in un voto a valanga per i democratici", si legge nella missiva.