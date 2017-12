Usa, repubblicani decidono su destino Moore se vincitore in Alabama

Rappresentanti repubblicani hanno in programma un incontro a Washington in caso di vittoria per il candidato del Grand Old Party, Roy Moore, che corre in Alabama per il seggio al Senato. Diversi esponenti dell'establishment repubblicano avevano scaricato Moore dopo l'emergere di accuse di molestie sessuali. Alcuni hanno fatto marcia indietro ma altri hanno nei giorni scorsi hanno insistito che in caso di elezione Moore non dovrebbe sedere al Senato.