Usa, repubblicani contro Trump: basta separazione famiglie migranti | Ma la Casa Bianca rassicura: "Serve legge"

La proposta dei repubblicani - "Tutti i membri della conferenza repubblicana sostengono un piano che mantenga le famiglie insieme", afferma il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, schierandosi a favore di un approccio che consenta a genitori e bambini di essere detenuti insieme mentre il loro status legale viene valutato in tribunale. McConnell si impegna anche a velocizzare l'esame delle richieste di asilo.



Critici i democratici - Ma l'apertura dei repubblicani è respinta dai democratici, con Chuck Schumer che ritiene sia senza senso perseguire questa strada quando Trump potrebbe cambiare le cose usando il suo potere esecutivo.



Trump rassicura i repubblicani - Sulla scia delle critiche alla politica di "tolleranza zero", Trump ha incontrato i leader repubblicani in Congresso. Il presidente Usa è in pressing per un progetto di legge che risolva la questione dei Dreamer e delle famiglie di immigrati illegali separate al confine. In un incontro a porte chiuse, Trump ha chiesto ai repubblicani della Camera di spedirgli sul tavolo un provvedimento, assicurando che lo approverà.



"I bambini che piangono non vanno bene politicamente" - "Sono con voi al 1.000%", ha detto il presidente Usa, secondo quanto riportato dai media americani. "Dobbiamo occuparci delle separazioni delle famiglie. I bambini che piangono non vanno bene da un punto di vista politico", avrebbe detto Trump ai repubblicani secondo quanto riportato dalla Cnn.



Maggioranza incerta al Senato - Ma la strada per i repubblicani non è facile: alla Camera avrebbero i voti contati per approvare uno dei due progetti che dovrebbero essere votati in settimana, e al Senato i numeri sono ancora più incerti.