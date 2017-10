Usa, dona parte del fegato a una sconosciuta: dopo due anni la sposa

"Ho sentito un collega parlare di sua cugina che aveva bisogno di un trapianto di fegato - ha raccontato Christophere alla Bbc news online - e ho pensato che anche io avrei voluto che qualcuno aiutasse me o la mia famiglia se mi fossi trovato nella stessa situazione". Il 38enne ha così deciso di sottoporsi ai test preventivi per il trapianto che avrebbe salvato la giovane 27enne. Alla ragazza era stata diagnosticata, infatti, una brutta malattia al fegato: i medici le davano ancora pochi mesi di vita. E la sua famiglia non riusciva a trovare in nessun modo un donatore, prima che Chris si proponesse spontaneamente.



Il loro primo incontro è avvenuto nel febbraio del 2015, a Frankfort, in un paese a sud di Chicago, Illinois. Non si è trattato di un appuntamento romantico, ma di un pranzo per conoscersi, dato che Chris poi avrebbe donato il fegato a Heather. Quando, attraverso i test, il 38enne ha scoperto di essere compatibile per la donazione, tra i due era già nato un feeling particolare. Le loro strade erano destinate a incrociarsi: dopo che l'operazione è andata a buon fine, in poco tempo hanno capito di amarsi.



Di certo Chris non si sarebbe mai aspettato che la donna a cui aveva deciso di donare parte del suo organo sarebbe diventata sua moglie. E invece 8 mesi più tardi è arrivata la proposta di nozze dopo una romantica passeggiata in carrozza a Chicago, mentre a 19 mesi di distanza dal trapianto i due sono diventati il signore e la signora Dempsey.



“Sei l’uomo più incredibile che abbia mai conosciuto - ha affermato Heather all'altare, come riporta Cbs news - Credi in me e mi fai sentire meravigliosa ogni singolo giorno. Grazie a te rido, sorrido e ho il coraggio di sognare ancora”.