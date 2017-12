Usa, regala al figlio un peluche che riproduce la voce della madre scomparsa da poco

Un peluche che riproduce la voce della madre scomparsa da poco. Un modo per rendere la donna più importante della sua vita immortale. È il regalo di Natale scelto da Antonio Vargas Sr, un padre di Orlando (Stati Uniti), per il figlio che, il 4 luglio scorso, ha perso prematuramente la madre. La reazione del ragazzo è davvero toccante: non appena sente le parole pronunciate dalla donna scoppia in lacrime, commuovendo i presenti. "Vi amo e vi amerò per sempre", "Dammi un abbraccio, ti voglio bene" sono le frasi scelte dalla madre per stare accanto al figlio anche da lassù, sempre.