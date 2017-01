Usa: rapita in fasce in ospedale 18 anni fa, trovata con Dna

Era stata rapita 18 anni fa poche ore dopo essere nata dalla sua culla in un ospedale della Florida . Ora, grazie all'esame del Dna, Kamiyah Mobley è stata ritrovata nella cittadina di Walterboro, in South Carolina: con lei la donna che l'aveva rapita e che lei ha sempre pensato essere la sua madre naturale.

La neonata rapita da una finta infermiera poche ore dopo la nascita - In manette è finita Gloria Williams, 51 anni: nel luglio del 1998 facendosi passare per un'infermiera, riuscì a entrare nella camera della madre, Shanara Mobley, e portare via la neonata con la scusa di un controllo. Nonostante le telecamere di sorveglianza avessero ripreso la scena non si risalì alla rapitricie: gran parte del filmato infatti erano di pessima qualità.



La famiglia Mobley è felicissima per la notizia: siamo "estremamente eccitati, e sopraffatti dall'emozione", hanno detto. Ora, però, spetta alla ragazza, data l'età, decidere se vuole riunirsi con i suoi parenti biologici.