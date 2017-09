Usa, raid contro l'Isis in Libia: i primi dall'elezione di Trump

L'esercito statunitense ha condotto sei raid mirati in Libia contro l'Isis, uccidendo 17 combattenti jihadisti. Lo ha annunciato il comando americano per l'Africa, precisando che i bombardamenti hanno preso di mira un campo jihadista situato a circa 240 chilometri dalla città di Sirte utilizzato come deposito di armi. Si tratta del primo intervento armato da parte degli Stati Uniti in Libia dopo l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca.