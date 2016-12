Usa, raggiunto un accordo bipartisan per evitare lo "shutdown"

06:37 - I leader del Congresso americano, con una intesa bipartisan, hanno deciso di stanziare mille miliardi di dollari a favore del governo federale. La somma è sufficiente per garantire fondi fino al settembre 2015 e allontanare lo spettro di un nuovo "shutdown", di una nuova paralisi degli uffici e dei servizi federali. Il testo dovrà ora essere approvato dai due rami del Congresso nei prossimi giorni.

Si tratta della prima intesa raggiunta tra repubblicani e democratici dopo le elezioni di midterm, che hanno visto il trionfo della destra che da gennaio controllerà sia la Camera dei Rappresentanti che il Senato.



Tra le voci di spesa contenute nell'accordo, i soldi necessari per portare avanti la lotta all'Isis e 5,4 miliardi di dollari per la lotta all'epidemia dell'Ebola. Il punto di caduta del compromesso, a favore dei repubblicani, è rappresentato dalla mancanza di nuove risorse per l'Obamacare e dai modesti tagli all'agenzia per l'ambiente (Epa) e all'agenzia delle entrate (Irs). A favore dei democratici invece sostanziali fondi per rafforzare le agenzie federali costituite dopo la crisi finanziaria del 2008.