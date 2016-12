Usa: raggiunto accordo bipartisan per salvare Porto Rico da default

PORTO RICO - The Ritz-Carlton - San Juan

Raro accordo bipartisan negli Usa, nonostante l'accesa campagna elettorale, per evitare il default di Porto Rico, che rischia di trasformarsi in una emergenza umanitaria. La Camera, dominata dai Repubblicani, ha infatti raggiunto un accordo con la Casa Bianca per tentare di salvare il territorio non incorporato degli Stati Uniti dai suoi 70 miliardi di dollari di debiti.