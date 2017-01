Usa, ragazza ritrovata a 18 anni difende la sua rapitrice: "E' mia madre"

Kamiyah Mobley è scoppiata in lacrime gridando "ti voglio bene mamma", quando ha dovuto dire addio alla "madre adottiva" Gloria Williams, arrestata per averla rapita dalla famiglia quando aveva soltanto poche ore di vita. Perché se in tutti questi anni i gentiori naturali e il mondo hanno continuato a cercare Kamiyah, lei, dal canto suo, ha vissuto finora come Alexis Manigo con sua "mamma" Gloria, a cui non intende rinunciare.