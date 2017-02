Usa, proteste e scioperi pro immigrati: scattano i licenziamenti

Decine di persone hanno perso il lavoro negli Stati Uniti per aver preso parte alla protesta "Un giorno senza immigrati". Giovedì centinaia di lavoratori in tutto il Paese, in particolare immigrati, hanno incrociato le braccia per manifestare il loro dissenso per le politiche del presidente Trump in tema di immigrazione. In alcune città i datori di lavoro hanno partecipato alla protesta, in altre sono invece scattati i licenziamenti.