Usa, protesta anti-Islam a Phoenix

Decine di persone sono scese in piazza a Phoenix, negli Usa, davanti a una moschea per manifestare "per la libertà di espressione". La protesta, che si è svolta mentre nell'edificio era in corso la preghiera del venerdì, è stata presidiata da un fitto cordone di polizia. La moschea è quella in cui si recavano a pregare i due uomini uccisi da una guardia a Dallas, dove stavano per assaltare un centro in cui si svolgeva un concorso di vignette su Maometto.